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Rentabler Strategy (ex MicroStrategy)-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
119.66 EUR -4.60 EUR -3.70 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile bei 34,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,873 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 136,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 390,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 290,82 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich zuletzt auf 57,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.02.19 Microstrategy A Buy BWS Financial
27.10.17 Microstrategy A Buy Mizuho
28.07.17 Microstrategy A Hold Deutsche Bank AG
16.11.16 Microstrategy A Buy Mizuho
11.01.16 Microstrateg a Buy Deutsche Bank AG

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