NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitabler Strategy (ex MicroStrategy)-Einstieg?

Bei einem frühen Investment in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 54,19 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,454 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 11.05.2026 3.615,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 195,94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 261,59 Prozent angewachsen.

Strategy (ex MicroStrategy) wurde am Markt mit 64,83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net