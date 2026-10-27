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Lohnendes Strategy (ex MicroStrategy)-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
125.84 EUR -1.10 EUR -0.87 %
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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 71,50 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hat, hat nun 13,986 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.955,47 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Anteils am 26.10.2026 auf 139,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,55 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 58,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
11.02.19 Microstrategy A Buy BWS Financial
27.10.17 Microstrategy A Buy Mizuho
28.07.17 Microstrategy A Hold Deutsche Bank AG
16.11.16 Microstrategy A Buy Mizuho
11.01.16 Microstrateg a Buy Deutsche Bank AG

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