NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 71,50 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hat, hat nun 13,986 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.955,47 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Anteils am 26.10.2026 auf 139,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,55 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 58,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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