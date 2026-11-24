Langfristige Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 24.11.2021 wurde die Strategy (ex MicroStrategy) -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile bei 70,09 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 142,674 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien wären am 23.11.2026 12.041,66 USD wert, da der Schlussstand 84,40 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,42 Prozent gesteigert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Strategy (ex MicroStrategy)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Strategy (ex MicroStrategy)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung