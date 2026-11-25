Performance im Blick

Vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Taylor Devices -Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,48 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Taylor Devices-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,108 Taylor Devices-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 54,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.741,29 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 374,13 Prozent gesteigert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Taylor Devices

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taylor Devices

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung