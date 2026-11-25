NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Taylor Devices-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,48 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Taylor Devices-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,108 Taylor Devices-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 54,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.741,29 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 374,13 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Taylor Devices betrug jüngst 176,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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