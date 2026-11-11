NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor einem Jahr abgeworfen

Lohnendes Taylor Devices-Investment?

11.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Taylor Devices-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Taylor Devices-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Taylor Devices-Anteile bei 50,05 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 199,800 Taylor Devices-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.680,32 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Anteils am 10.11.2026 auf 58,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,80 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 190,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net