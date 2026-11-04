NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Taylor Devices-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Taylor Devices-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Am 04.11.2016 wurde die Taylor Devices-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Taylor Devices-Anteile betrug an diesem Tag 14,05 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Taylor Devices-Aktie investierten, hätten nun 71,174 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Taylor Devices-Anteile wären am 03.11.2026 4.069,04 USD wert, da der Schlussstand 57,17 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +306,90 Prozent.
Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich jüngst auf 182,71 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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