Profitables Taylor Devices-Investment?

Wer vor Jahren in Taylor Devices eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 18.11.2023 wurde die Taylor Devices -Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 22,34 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,476 Taylor Devices-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 255,68 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 17.11.2026 auf 57,12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 155,68 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Taylor Devices

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taylor Devices

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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