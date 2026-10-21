NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 21.10.2023 wurde die Taylor Devices-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Taylor Devices-Aktie 22,15 USD wert. Bei einem Taylor Devices-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 451,467 Taylor Devices-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 55,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24.830,70 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 24.830,70 USD entspricht einer Performance von +148,31 Prozent.
Zuletzt verbuchte Taylor Devices einen Börsenwert von 172,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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