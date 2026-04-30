NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Profitable Timberland Bancorp-Anlage?

Vor Jahren Timberland Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Timberland Bancorp-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Timberland Bancorp-Papier bei 13,82 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 723,589 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Timberland Bancorp-Aktie auf 39,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28.856,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 188,57 Prozent zugenommen.

Am Markt war Timberland Bancorp jüngst 320,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net