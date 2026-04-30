DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas25.179 +1,2%Bitcoin66.825 +2,7%Euro1,1779 +0,4%Öl107,9 -5,4%Gold4.651 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Apple 865985 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
April 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen April 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Rekordjagd an der Wall Street: S&P 500 markiert Allzeithoch zum Handelsstart - Dow Jones fest Rekordjagd an der Wall Street: S&P 500 markiert Allzeithoch zum Handelsstart - Dow Jones fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitable Timberland Bancorp-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

01.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Timberland Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Timberland Bancorp Inc.
39,60 USD -0,28 USD -0,70%
Charts|News|Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Timberland Bancorp-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Timberland Bancorp-Papier bei 13,82 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 723,589 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Timberland Bancorp-Aktie auf 39,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28.856,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 188,57 Prozent zugenommen.

Am Markt war Timberland Bancorp jüngst 320,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Timberland Bancorp Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Timberland Bancorp Inc.

DatumRatingAnalyst
28.08.2006Update Timberland Bancorp Inc.: NeutralDA Davidson
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
28.08.2006Update Timberland Bancorp Inc.: NeutralDA Davidson
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Timberland Bancorp Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen