NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Timberland Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 09.10.2021 wurde das Timberland Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 28,81 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Timberland Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34,710 Timberland Bancorp-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.575,15 USD, da sich der Wert einer Timberland Bancorp-Aktie am 08.10.2026 auf 45,38 USD belief. Mit einer Performance von +57,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Timberland Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 347,93 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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