NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren TransAct Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Das TransAct Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,06 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.650,165 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8.564,36 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Papiers am 21.10.2026 auf 5,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,36 Prozent.
Zuletzt verbuchte TransAct Technologies einen Börsenwert von 47,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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