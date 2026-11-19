TransAct Technologies-Anlage im Blick

Vor Jahren in TransAct Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das TransAct Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 6,93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das TransAct Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 14,430 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 65,95 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Papiers am 18.11.2026 auf 4,57 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 34,05 Prozent verkleinert.

Insgesamt war TransAct Technologies zuletzt 48,16 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net