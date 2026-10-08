NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in TransAct Technologies-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der TransAct Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,26 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 13,774 TransAct Technologies-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,77 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Anteils am 07.10.2026 auf 4,63 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -36,23 Prozent.
TransAct Technologies war somit zuletzt am Markt 48,70 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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