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United Therapeutics-Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in United Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Therapeutics Corp.
449.90 EUR 6.00 EUR 1.35 %
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem United Therapeutics-Papier statt. Zur Schlussglocke waren United Therapeutics-Anteile an diesem Tag 204,22 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 48,967 United Therapeutics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25.910,29 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 19.08.2026 auf 529,14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 159,10 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich jüngst auf 22,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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12.10.18 United Therapeutics Buy Standpoint Research
22.02.18 United Therapeutics Underweight Barclays Capital
27.12.17 United Therapeutics Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
27.04.17 United Therapeutics Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
30.03.17 United Therapeutics Sell UBS AG

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