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Langfristige Investition

NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Universal Display Corp.
78.70 EUR -2.38 EUR -2.94 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Universal Display-Papier statt. Der Schlusskurs des Universal Display-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 144,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,694 Universal Display-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 90,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 62,73 USD wert. Mit einer Performance von -37,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Universal Display bezifferte sich zuletzt auf 4,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.08.19 Universal Display Hold Needham & Company, LLC
12.07.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC
10.07.19 Universal Display Perform Oppenheimer & Co. Inc.
03.05.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC
22.02.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC

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