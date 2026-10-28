NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

US Global Investors-Investment im Blick

28.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die US Global Investors-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem US Global Investors -Papier statt. Der Schlusskurs der US Global Investors-Anteile betrug an diesem Tag 1,60 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.250,000 US Global Investors-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (2,70 USD), wäre die Investition nun 16.875,00 USD wert. Mit einer Performance von +68,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

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