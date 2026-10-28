NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die US Global Investors-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem US Global Investors-Papier statt. Der Schlusskurs der US Global Investors-Anteile betrug an diesem Tag 1,60 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.250,000 US Global Investors-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (2,70 USD), wäre die Investition nun 16.875,00 USD wert. Mit einer Performance von +68,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war US Global Investors jüngst 33,25 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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