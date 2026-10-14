NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Global Investors von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren US Global Investors-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die US Global Investors-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die US Global Investors-Aktie 2,77 USD wert. Bei einem US Global Investors-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,101 US Global Investors-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (2,86 USD), wäre die Investition nun 103,25 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,25 Prozent gesteigert.
US Global Investors war somit zuletzt am Markt 35,37 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf U.S. Global Investors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf U.S. Global Investors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen