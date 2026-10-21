NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Global Investors von vor 5 Jahren gekostet

Profitables US Global Investors-Investment?

21.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren US Global Investors-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die US Global Investors-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,48 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 154,321 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 402,78 USD, da sich der Wert einer US Global Investors-Aktie am 20.10.2026 auf 2,61 USD belief. Damit wäre die Investition um 59,72 Prozent gesunken.

Insgesamt war US Global Investors zuletzt 32,37 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net