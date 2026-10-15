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Lohnende Woodward-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Woodward-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Woodward Inc.
286.90 EUR -4.10 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Woodward-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 59,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,689 Woodward-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 328,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 554,86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 454,86 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Woodward belief sich zuletzt auf 19,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.04.19 Woodward Outperform Barrington Research
09.11.18 Woodward Outperform Barrington Research
29.03.18 Woodward Equal Weight Barclays Capital
19.01.17 Woodward Hold SunTrust
16.09.16 Woodward Mkt Perform Barrington Research

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