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Lukrative Woodward-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Woodward Inc.
282.70 EUR -9.00 EUR -3.09 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Woodward-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Woodward-Anteile bei 115,11 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,873 Woodward-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 324,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28.168,71 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 181,69 Prozent.

Alle Woodward-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.04.19 Woodward Outperform Barrington Research
09.11.18 Woodward Outperform Barrington Research
29.03.18 Woodward Equal Weight Barclays Capital
19.01.17 Woodward Hold SunTrust
16.09.16 Woodward Mkt Perform Barrington Research

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