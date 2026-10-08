NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 5 Jahren verdient

Lukrative Woodward-Anlage?

08.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Woodward-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Woodward-Anteile bei 115,11 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,873 Woodward-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 324,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28.168,71 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 181,69 Prozent.

Alle Woodward-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net