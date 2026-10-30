NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Langfristige Investition

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Zions Bancorporation eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Zions Bancorporation-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 32,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,162 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 66,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.063,88 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 106,39 Prozent gesteigert.

Zions Bancorporation markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net