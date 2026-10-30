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Langfristige Investition

NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Zions Bancorporation eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zions Bancorporation
59.00 EUR 1.00 EUR 1.72 %
Charts | News | Analysen

Das Zions Bancorporation-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 32,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,162 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 66,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.063,88 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 106,39 Prozent gesteigert.

Zions Bancorporation markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Zions Bancorporation Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
07.09.18 Zions Bancorporation Neutral UBS AG
15.05.18 Zions Bancorporation Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
27.02.18 Zions Bancorporation Buy B. Riley FBR, Inc.
02.01.18 Zions Bancorporation Overweight Barclays Capital
24.10.17 Zions Bancorporation Overweight Barclays Capital

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