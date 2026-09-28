NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in AAON eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 3 Jahren wurde das AAON-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 57,50 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10.000 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 173,913 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (89,10 USD), wäre das Investment nun 15.495,65 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 54,96 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von AAON belief sich zuletzt auf 7,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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