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Profitable AAON-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren AAON-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AAON Inc.
60.14 EUR -0.58 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurden AAON-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 47,91 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die AAON-Aktie investiert hat, hat nun 20,871 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.406,71 USD, da sich der Wert eines AAON-Papiers am 30.10.2026 auf 67,40 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 1.406,71 USD, was einer positiven Performance von 40,67 Prozent entspricht.

AAON war somit zuletzt am Markt 5,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.02.15 AAON Neutral D.A. Davidson & Co.

Information

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