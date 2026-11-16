DAX 26.662 -0,3%ESt50 6.364 -0,4%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,57 -6,4%Nas 24.605 -2,1%Bitcoin 58.301 -1,5%Euro 1,1011 -0,1%Öl 93,1 -2,9%Gold 3.867 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
AAON-Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Verlust hätte eine AAON-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren AAON-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AAON Inc.
70.94 EUR -2.70 EUR -3.67 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das AAON-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AAON-Aktie 94,04 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,063 AAON-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,34 USD, da sich der Wert eines AAON-Anteils am 13.11.2026 auf 80,25 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,66 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für AAON eine Börsenbewertung in Höhe von 6,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle AAON Aktie News

Werbung

AAON Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AAON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.02.15 AAON Neutral D.A. Davidson & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.