NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Verlust hätte eine AAON-Investition von vor einem Jahr eingebracht

AAON-Performance im Blick

Vor Jahren AAON-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das AAON-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AAON-Aktie 94,04 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,063 AAON-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,34 USD, da sich der Wert eines AAON-Anteils am 13.11.2026 auf 80,25 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,66 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für AAON eine Börsenbewertung in Höhe von 6,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net