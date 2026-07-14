NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor 10 Jahren verloren

Performance unter der Lupe

16.07.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in ADTRAN-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das ADTRAN-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ADTRAN-Aktie bei 18,05 USD. Bei einem ADTRAN-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,402 ADTRAN-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 11,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 658,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,18 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von ADTRAN belief sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net