NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor 5 Jahren verloren

Profitable ADTRAN-Investition?

Vor Jahren ADTRAN-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit ADTRAN-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das ADTRAN-Papier an diesem Tag 17,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 559,910 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 6.556,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,71 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 6.556,55 USD entspricht einer negativen Performance von 34,43 Prozent.

ADTRAN wurde am Markt mit 949,22 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net