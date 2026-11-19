Langfristige Anlage

So viel hätten Anleger mit einem frühen ADTRAN-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das ADTRAN-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 5,55 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 180,180 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 852,25 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 18.11.2026 auf 4,73 USD belief. Das entspricht einem Minus von 14,77 Prozent.

ADTRAN wurde am Markt mit 377,16 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net