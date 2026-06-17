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NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren angefallen

18.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
13,17 EUR 0,44 EUR 3,47%
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Heute vor 10 Jahren wurde das ADTRAN-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ADTRAN-Papier letztlich bei 18,50 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hat, hat nun 5,405 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (15,09 USD), wäre das Investment nun 81,57 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 18,43 Prozent.

Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 1,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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