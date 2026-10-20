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Rentable Agilysys-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Agilysys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Agilysys-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
98.50 EUR -0.50 EUR -0.51 %
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Vor 3 Jahren wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Agilysys-Papier an diesem Tag bei 64,45 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 155,159 Agilysys-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17.413,50 USD, da sich der Wert einer Agilysys-Aktie am 19.10.2026 auf 112,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,13 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Agilysys einen Börsenwert von 3,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.18 Agilysys Buy Maxim Group
21.04.05 Update Agilysys Inc.: Underperform Raymond James

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