NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Agilysys von vor einem Jahr gekostet

Profitables Agilysys-Investment?

13.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Agilysys-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Agilysys-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Agilysys-Aktie bei 110,41 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die Agilysys-Aktie investierten, hätten nun 9,057 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Agilysys-Aktien wären am 12.10.2026 957,43 USD wert, da der Schlussstand 105,71 USD betrug. Mit einer Performance von -4,26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Agilysys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net