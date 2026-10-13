DAX 25.272 -0,0%ESt50 6.171 -0,5%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,17 +1,5%Nas 27.211 -0,1%Bitcoin 74.709 +2,0%Euro 1,1187 +0,3%Öl 105,9 -0,7%Gold 4.170 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitables Agilysys-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Agilysys von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Agilysys-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
93.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Agilysys-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Agilysys-Aktie bei 110,41 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die Agilysys-Aktie investierten, hätten nun 9,057 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Agilysys-Aktien wären am 12.10.2026 957,43 USD wert, da der Schlussstand 105,71 USD betrug. Mit einer Performance von -4,26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Agilysys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Agilysys Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Agilysys Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Agilysys nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.06.18 Agilysys Buy Maxim Group
21.04.05 Update Agilysys Inc.: Underperform Raymond James

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.