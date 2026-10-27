NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie Anlegern gebracht.
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Agilysys-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 41,92 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,385 Agilysys-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 123,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 294,49 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 194,49 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Agilysys zuletzt 3,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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