NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

15.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Alliance Resource Partners LP-Anteile 23,10 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 432,900 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.766,23 USD, da sich der Wert einer Alliance Resource Partners LP-Aktie am 14.10.2026 auf 24,87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,66 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Alliance Resource Partners LP einen Börsenwert von 3,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net