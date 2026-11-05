NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Die Alliance Resource Partners LP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Alliance Resource Partners LP-Aktie bei 24,74 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 404,204 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10.177,85 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 10.177,85 USD, was einer positiven Performance von 1,78 Prozent entspricht.
Alliance Resource Partners LP war somit zuletzt am Markt 3,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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