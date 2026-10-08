NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alliance Resource Partners LP-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Alliance Resource Partners LP-Performance im Blick

08.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,588 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 24,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 973,87 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 973,87 USD, was einer negativen Performance von 2,61 Prozent entspricht.

Alliance Resource Partners LP wurde am Markt mit 3,17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net