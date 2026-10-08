DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.443 -0,3%Bitcoin 72.420 -2,6%Euro 1,1190 -0,1%Öl 105,5 +5,2%Gold 4.129 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Alliance Resource Partners LP-Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alliance Resource Partners LP-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Resource Partners LP
24.72 USD 0.12 USD 0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,588 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 24,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 973,87 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 973,87 USD, was einer negativen Performance von 2,61 Prozent entspricht.

Alliance Resource Partners LP wurde am Markt mit 3,17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Alliance Resource Partners LP Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alliance Resource Partners LP-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.netBörse New York: NASDAQ Composite fällt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren eingebracht
Werbung

Alliance Resource Partners LP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alliance Resource Partners LP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.07.19 Alliance Resource Partners LP Neutral Seaport Global Securities
17.07.19 Alliance Resource Partners LP Neutral B. Riley FBR
02.05.17 Alliance Resource Partners LP Outperform FBR & Co.
20.12.16 Alliance Resource Partners LP Neutral MKM Partners
23.11.16 Alliance Resource Partners LP Outperform FBR & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.