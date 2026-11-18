NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,80 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,577 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 722,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 280,20 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 622,19 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 3,47 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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