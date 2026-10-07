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Alphabet A (ex Google)-Anlage

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Alphabet A (ex Google)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
311.00 EUR 1.65 EUR 0.53 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 137,58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,727 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 347,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 252,71 USD wert. Mit einer Performance von +152,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 4,22 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
03.08.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.

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