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Lukrativer Alphabet A (ex Google)-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
295.60 EUR -6.40 EUR -2.12 %
Charts | News | Analysen

Am 21.10.2016 wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Alphabet A (ex Google)-Aktie an diesem Tag 41,20 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 242,701 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 340,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82.585,01 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 82.585,01 USD entspricht einer Performance von +725,85 Prozent.

Der Marktwert von Alphabet A (ex Google) betrug jüngst 4,21 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Alphabet A (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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