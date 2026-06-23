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NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: Das ist die Dividendenzahlung von American Eagle Outfitters

29.06.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: Das ist die Dividendenzahlung von American Eagle Outfitters | finanzen.net

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten American Eagle Outfitters-Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Eagle Outfitters Inc.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters am 26.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,50 USD je Aktie beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Somit zahlt American Eagle Outfitters insgesamt 85,26 Mio. USD an Aktionäre aus. American Eagle Outfitters hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 11,60 Prozent verkleinert.

American Eagle Outfitters-Ausschüttungsrendite

Zum New York-Schluss notierte das American Eagle Outfitters-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 17,88 USD. Das American Eagle Outfitters-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,15 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,10 Prozent.

American Eagle Outfitters-Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von American Eagle Outfitters via New York 50,76 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 112,31 Prozent stärker zugenommen als der American Eagle Outfitters-Kurs.

Dividendenaussichten von American Eagle Outfitters

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,38 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,15 Prozent absinken.

Hauptdaten der American Eagle Outfitters-Aktie

Die Dividenden-Aktie American Eagle Outfitters gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 2,997 Mrd. USD wert. Das American Eagle Outfitters-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 21,39. Der Umsatz von American Eagle Outfitters belief sich in 2026 auf 5,547 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,09 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

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