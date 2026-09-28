NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit American Superconductor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das American Superconductor-Papier an diesem Tag 7,50 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Superconductor-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,333 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 30,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 400,13 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 300,13 Prozent gesteigert.
Alle American Superconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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