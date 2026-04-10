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Profitables American Superconductor-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren eingefahren

13.04.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
31,63 EUR -0,72 EUR -2,23%
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Das American Superconductor-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,364 American Superconductor-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 881,07 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 10.04.2026 auf 37,71 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 781,07 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von American Superconductor betrug jüngst 1,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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07.04.2011American Superconductor holdCitigroup Corp.
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