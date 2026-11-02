NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Superconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

American Superconductor-Performance

02.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Superconductor-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 02.11.2021 wurde das American Superconductor -Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,24 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 548,246 American Superconductor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen American Superconductor-Aktien wären am 30.10.2026 14.830,04 USD wert, da der Schlussstand 27,05 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 48,30 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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