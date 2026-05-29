Lukrative American Superconductor-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Superconductor von vor einem Jahr abgeworfen

01.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in American Superconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

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Heute vor 1 Jahr wurde die American Superconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 28,26 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das American Superconductor-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,386 American Superconductor-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.802,55 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 29.05.2026 auf 50,94 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 80,25 Prozent. Der Marktwert von American Superconductor betrug jüngst 2,42 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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