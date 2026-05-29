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Lukrative American Superconductor-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Superconductor von vor einem Jahr abgeworfen

01.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in American Superconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
43,43 EUR -0,47 EUR -1,07%
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Heute vor 1 Jahr wurde die American Superconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 28,26 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das American Superconductor-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,386 American Superconductor-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.802,55 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 29.05.2026 auf 50,94 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 80,25 Prozent.

Der Marktwert von American Superconductor betrug jüngst 2,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu American Superconductor Corp

DatumRatingAnalyst
06.07.2018American Superconductor NeutralB. Riley FBR, Inc.
21.07.2017American Superconductor Mkt PerformFBR & Co.
28.04.2017American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
28.04.2017American Superconductor OutperformFBR & Co.
19.05.2016American Superconductor OutperformFBR Capital
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28.04.2017American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
28.04.2017American Superconductor OutperformFBR & Co.
19.05.2016American Superconductor OutperformFBR Capital
13.01.2016American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
17.03.2011American Superconductor buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2018American Superconductor NeutralB. Riley FBR, Inc.
21.07.2017American Superconductor Mkt PerformFBR & Co.
04.07.2011American Superconductor holdCitigroup Corp.
07.04.2011American Superconductor holdCitigroup Corp.
07.04.2011American Superconductor equal-weightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.01.2009American Superconductor neues KurszielRBC Capital Markets
11.06.2008American Superconductor neues KurszielRBC Capital Markets

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