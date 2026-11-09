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Lukratives American Superconductor-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in American Superconductor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
21.04 EUR -0.54 EUR -2.50 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Superconductor-Anteile an diesem Tag 7,53 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,280 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 23,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 310,62 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 210,62 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte American Superconductor einen Börsenwert von 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.07.18 American Superconductor Neutral B. Riley FBR, Inc.
21.07.17 American Superconductor Mkt Perform FBR & Co.
28.04.17 American Superconductor Buy Rodman & Renshaw, LLC
28.04.17 American Superconductor Outperform FBR & Co.
19.05.16 American Superconductor Outperform FBR Capital

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