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NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren verloren

14.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Americas Car-Mart-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
12,15 USD 0,07 USD 0,58%
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Am 14.05.2023 wurde das Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Americas Car-Mart-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 83,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Americas Car-Mart-Papier investiert hätte, hätte er nun 120,409 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 12,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.454,55 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,45 Prozent verringert.

Der Americas Car-Mart-Wert an der Börse wurde auf 103,00 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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