NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 08.10.2021 wurden Americas Car-Mart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 117,63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 85,012 Americas Car-Mart-Aktien. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Anteile wären am 07.10.2026 95,21 USD wert, da der Schlussstand 1,12 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 99,05 Prozent abgenommen.
Americas Car-Mart wurde am Markt mit 8,92 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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