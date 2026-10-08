NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren verloren

Americas Car-Mart-Investment im Blick

08.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.10.2021 wurden Americas Car-Mart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 117,63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 85,012 Americas Car-Mart-Aktien. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Anteile wären am 07.10.2026 95,21 USD wert, da der Schlussstand 1,12 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 99,05 Prozent abgenommen.

Americas Car-Mart wurde am Markt mit 8,92 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net