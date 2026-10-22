NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 1 Jahr wurde das Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers betrug an diesem Tag 26,31 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Americas Car-Mart-Papier investiert hätte, hätte er nun 38,008 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 25,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97,49 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 6,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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