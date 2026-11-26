NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Americas Car-Mart-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Americas Car-Mart-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Americas Car-Mart-Anteile 78,52 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investierten, hätten nun 1,274 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 0,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,35 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 99,56 Prozent.
Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 2,71 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Americas Car-Mart
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Americas Car-Mart
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen