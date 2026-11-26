Hochrechnung

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Americas Car-Mart-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Americas Car-Mart-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Americas Car-Mart-Anteile 78,52 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investierten, hätten nun 1,274 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 0,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,35 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 99,56 Prozent.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 2,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net