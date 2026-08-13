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NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

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Aktien
AmeriServ Financial Inc.
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Heute vor 10 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AmeriServ Financial-Aktie bei 3,16 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 316,456 AmeriServ Financial-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (4,95 USD), wäre das Investment nun 1.566,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,65 Prozent vermehrt.

Insgesamt war AmeriServ Financial zuletzt 85,35 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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