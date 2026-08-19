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NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amtech Systems Inc.
12.50 EUR -1.80 EUR -12.59 %
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Vor 10 Jahren wurden Amtech Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,70 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.754,386 Amtech Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26.000,00 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Anteils am 19.08.2026 auf 14,82 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +160,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Amtech Systems einen Börsenwert von 295,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
10.08.18 Amtech Systems Hold The Benchmark Company
21.11.17 Amtech Systems Buy The Benchmark Company
11.05.17 Amtech Systems Buy The Benchmark Company
26.04.17 Amtech Systems Buy The Benchmark Company
18.11.16 Amtech Systems Hold The Benchmark Company

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