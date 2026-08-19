NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurden Amtech Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,70 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.754,386 Amtech Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26.000,00 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Anteils am 19.08.2026 auf 14,82 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +160,00 Prozent.
Zuletzt verbuchte Amtech Systems einen Börsenwert von 295,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Amtech Systems Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.08.18
|Amtech Systems Hold
|The Benchmark Company
|21.11.17
|Amtech Systems Buy
|The Benchmark Company
|11.05.17
|Amtech Systems Buy
|The Benchmark Company
|26.04.17
|Amtech Systems Buy
|The Benchmark Company
|18.11.16
|Amtech Systems Hold
|The Benchmark Company